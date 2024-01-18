هجمات الجیش الباکستاني نفذتها ثلاث مسیرات

واضاف ان احدث المعطيات المتوافرة تفيد ان الجيش الباكستاني هاجم في الساعة الرابعة و 30 دقيقة من فجر اليوم الخميس بثلاث مسيرات ثلاثة مواقع سكنية في احدى القرى الحدودية الايرانية.

واوضح ان هذه الهجمات تسببت بتدمير ثلاثة منازل سكنية ومقتل نحو 10 نساء وأطفال.

وتابع المساعد الامني لمحافظة سيستان وبلوجستان ان الاشخاص الذين لقوا مصرعهم هم من الرعايا الباكستانيين موضحا ان الاجهزة الامنية وذات الصلة تتابع القضية ليتضح كيف أن هؤلاء الرعايا، اقاموا في مناطقنا الحدودية وفي هذه القرية بالذات.

واكد مرحمتي ان الهدف من تنفيذ هذه الهجمات هو قيد الدراسة على ان تُعلن النتائج لاحقا.