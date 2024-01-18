طهران تستدعي القائم بالاعمال الباکستاني لدیها

وفي اعقاب هجوم فجر اليوم الخميس والذي انطلق من الاراضي الباكستانية على قرية حدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان، اُستدعي القائم بالاعمال الباكستاني لدى طهران اليوم الى وزارة الخارجية لاعطاء ايضاحات حول هذا الحادث.

واعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان حول هجوم اليوم على قرية حدودية في حوالي مدينة سراوان الايرانية (جنوبي شرق) ان باكستان تحترم بالكامل سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة اراضيها.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان كان قد قال يوم امس بخصوص الهجمات الايرانية الاخيرة على المجموعات الارهابية في باكستان ان ايا من المواطنين الباكستانيين لم يُستهدف بالصواريخ والمسيرات الايرانية. بل اننا استهدفنا مجموعة "جيش العدل" لا المواطنين الباكستانيين، وكان هدفنا هو الايرانيين الارهابيين المنتشرين داخل الاراضي الباكستانية.

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