مقتل سبعة اشخاص غیر ایرانیین جراء انفجار في سراوان جنوبي شرق البلاد

وقالت المصادر اليوم الخميس ان دوي عدة انفجارات سمع عند الساعة الرابعة وخمس دقائق من صبيحة اليوم الخميس في حدود مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف ان ثلاث نساء واربعة اطفال قتلوا من جراء هذا الهجوم.

وتابع مساعد محافظة سيستان وبلوجستان يقول ان تفجيرا وقع ايضا بالقرب من سراوان لم يتمخض عن خسائر بشرية.

واكد انه سيتم الاعلان عن تفاصيل وملابسات الحادث في الساعات القادمة.

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