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مقتل سبعة اشخاص غیر ایرانیین جراء انفجار في سراوان جنوبي شرق البلاد
قال مساعد محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية (جنوبي شرق) للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي أن سبعة اشخاص غير ايرانيين لقوا مصرعهم بالقرب من الحدود الباكستانية الايرانية جراء انفجار موضحا ان هذا الانفجار تسبب بمقتل ثلاث نساء واربعة اطفال.
وقالت المصادر اليوم الخميس ان دوي عدة انفجارات سمع عند الساعة الرابعة وخمس دقائق من صبيحة اليوم الخميس في حدود مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.
واضاف ان ثلاث نساء واربعة اطفال قتلوا من جراء هذا الهجوم.
وتابع مساعد محافظة سيستان وبلوجستان يقول ان تفجيرا وقع ايضا بالقرب من سراوان لم يتمخض عن خسائر بشرية.
واكد انه سيتم الاعلان عن تفاصيل وملابسات الحادث في الساعات القادمة.