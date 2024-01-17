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عبداللهیان یجري مباحثات مع رئیس المنتدى الاقتصادي العالمي
تباحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، في سويسرا اليوم الاربعاء، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "بورغي براندي".
وجری هذا اللقاء على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اليوم الاربعاء بمدينة دافوس السويسرية.
وفضلا عن حضوره فعاليات اجتماع دافوس، اجرى وزير الخارجية الايراني لقاءات مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين للعديد من الدول الذين شاركوا ايضا في هذا الاجتماع؛ وناقش معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية.