عبداللهیان یجري مباحثات مع رئیس المنتدى الاقتصادي العالمي

وجری هذا اللقاء على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اليوم الاربعاء بمدينة دافوس السويسرية.

وفضلا عن حضوره فعاليات اجتماع دافوس، اجرى وزير الخارجية الايراني لقاءات مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين للعديد من الدول الذين شاركوا ايضا في هذا الاجتماع؛ وناقش معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية.

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