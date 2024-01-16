ایرواني: عملیات ایران ضد الارهاب في سوریا والعراق جرت مع الالتزام الکامل بالتعهدات الدولیة

وجاء في رسالة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة الموجهة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وسفير فرنسا الرئيس الدوري لمجلس الأمن: أود أن ابلغكم أن جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسيين للإرهاب، قامت بعمليات مكافحة الإرهاب إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها واستنادا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شملت هذه العملية هجمات مستهدفة ضد قواعد ومنشآت الجماعات الإرهابية المتمركزة في سوريا والعراق. وفي هذا الصدد أود التأكيد على النقاط التالية:

في الساعات الأولى من يوم 16 كانون ثاني/ يناير 2024 تم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب بإطلاق متزامن لعدد من الصواريخ الباليستية، وتحديداً على منشآت تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، التنظيمين الإرهابيين المعروفين، في مدينة إدلب ومحيطها التي تحتلها في شمال غرب الجمهورية العربية السورية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مركز تجسس تستخدمه الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في أربيل بإقليم كردستان العراق. وقد تم استخدام هذا المركز كقاعدة للعمليات الاستخباراتية والتخريبية في إيران.

جاءت عملية مكافحة الإرهاب الإيرانية ردا على الهجمات الإرهابية الأخيرة في مدينة كرمان (جنوب شرق ايران)، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مدني بريء، بينهم أطفال ونساء، وجرح كثيرين آخرين، حيث اعلنت الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها عن ذلك. ولحسن الحظ أن الهجمات الإرهابية البغيضة في كرمان أدانها أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقوة وبإجماع.

تم تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية وفقا للاستهداف الدقيق لقواعد الجماعات الإرهابية والامتثال الكامل لالتزامات إيران الدولية، وخاصة القانون الإنساني الدولي.

تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مرة أخرى التزامها الثابت بالاحترام الكامل للسيادة الوطنية واستقلال ووحدة وسلامة أراضي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية. وان جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها أحد الأعضاء المسؤولين في الأمم المتحدة، تؤكد تمسكها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد إيران على حقوقها الأصيلة التي يعترف بها القانون الدولي في حماية سيادتها وأمنها القومي ومواطنيها ضد أي تهديد أو هجوم. ويظهر هذا الالتزام تصميم إيران على حماية مصالحها والحفاظ على السلام والأمن داخل حدودها.

وقال: سأكون ممتنا لو تم تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

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