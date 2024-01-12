إیران: واشنطن تتحمل تداعیات استهداف الیمن عسکریا

وقالت الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لليمن باعتبارها مخالفة للقانون الدولي"، مشددة على أن "واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج".



وأضافت أن "الضربات العسكرية الأميركية البريطانية تأتي في سياق دعم حرب الكيان الصهيوني على غزة"، مطالبة "المجتمع الدولي بالتحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة".

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن "نتيجة الضربات الأمريكية البريطانية لليمن ستكون المزيد من عدم الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة".



وفجر الجمعة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات ضد مواقع مرتبطة بجماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.

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