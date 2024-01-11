البحریة الایرانیة تحتجز ناقلة النفط "سویس راجان"

وقبل عدة اشهر قامت ناقلة النفط "سويس راجان" بسرقة شحنة نفط مملوكة لجمهورية إيران الإسلامية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى احد الموانئ الاميركية وجعلتها تحت تصرف هذا البلد.

ناقلة النفط هذه، التي غيرت اسمها الى Nicholas ST، كانت تحمل النفط في بحر عمان، حينما تم توقيفها صباح اليوم الخميس بأمر من المحكمة وموافقة هيئة الموانئ والشحن من قبل القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعويضا عن سرقة شحنة النفط الايرانية من قبل اميركا، وتم نقلها إلى احد موانئ الجمهورية الإسلامية لتسليمها إلى السلطات القضائية.

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