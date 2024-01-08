الإمارات تعرب مجددا عن تعاطفها مع ایران حکومة وشعبا في حادث کرمان الارهابي

و عقب تصريح وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها بإدانة الحادث الإرهابي الذي وقع في كرمان، زار وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة " خليفة شاهين المرر" صباح اليوم الاثنين مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي لتقديم التعزية والمواساة في حادث كرمان الارهابي.

وقد ابدى المرر استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، واكد على رفض الامارات الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الابرياء وتؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما أشار وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الى الاتجاه المتنامي للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات ، وأعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إيران في جميع المجالات.

وبدوره وضمن تقديره وامتنانه لتعاطف دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة "رضا عامري" القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية دليل على ضعف الأعداء مؤكدا على ضرورة الوحدة والتماسك في التعامل مع الإرهاب والعنف وانتهاك حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.

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