في لقائه رئیس البرلمان الطاجیکي.. رئیسي: داعش یسعى مثل الصهاینة في غزة إلى قتل النساء والأطفال الأبریاء

و وصف رئيسي، خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس البرلمان الطاجيكي "رستم امامعلي"، وصف سير تعزيز العلاقات بين طهران ودوشنبه انه بالمستوى المطلوب على مدى العامين الماضيين؛ مؤكدا ضرورة تعزيز وتوسيع الاواصر الثقافية ايضا.

وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية، في هذا اللقاء، إلى أن توسيع التعاون البرلماني شأن اساسي ويشكل ركيزة التعاون السياسي والاقتصادي الثنائي.

وفيما لفت بأن "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، هي إحدى مقومات التعاون بين إيران وطاجيكستان"، نوه رئيسي بوجود مواقف مشتركة بين البلدين الجارين لأفغانستان تجاه الوضع في هذا البلد، مؤكدا على ضرورة التصدي بجدية من قبل جميع بلدان المنطقة للتيارات الإرهابية بما فيها داعش.

بدوره، اشار رئيس البرلمان الطاجيكي إلى سير النمو المستديم لحجم التجارة المشتركة بين إيران وطاجيكستان، خلال العامين الأخيرين؛ معتبرا فلتان الأمن في المنطقة بأنه قلق مشترك لدى كل من ايران وطاجيكستان، وتهديدا للتعاون التجاري الثنائي.

وأعلن "رستم امامعلي" خلال اللقاء مع "رئيسي"، عن دعم بلاده لتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة، مدينا جرائم الصهاينة التي ادت الى استشهاد أكثر من 22 ألف مدني فلسطيني في غزة.

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