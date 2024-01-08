ایران وطاجیکستان توقعان مذکرة تفاهم للتعاون البرلماني بین البلدین

وجاء التوقيع على المذكرة في ختام المحادثات التي جرت بين الجانبين في طهران صباح اليوم الاثنين.

وكان رئيس المجلس الوطني الطاجيكي رستم امام علي، قد وصل الى طهران صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية على راس وفد رفيع المستوى.

ويرافق رئيس المجلس الوطني الطاجيكي امين العاصمة دوشنبة رستم امام علي، في هذه الزيارة ، رؤساء عدد من لجان المجلس الوطني والجمعية العليا وغيرهم من المسؤولين الرسميين في هذا البلد.

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