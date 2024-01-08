کنعاني: مسؤولیة جریمة کرمان تقع على عاتق من استخدم الإرهاب أداة لتمریر أهدافه/ فرنسا أعلنت رسمیا موقفها من فلسطین لإیران

واعرب كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، عن تعازيه لأسر شهداء تفجيري كرمان، وقال: لقد أحدث هذا العمل موجة احتجاجات وأدانة واسعة على الساحة الإقليمية والدولية، أشكر جميع الشعوب وحكومات الدول والسلطات الداخلية والخارجية وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية.

وأضاف كنعاني: إن هذه الحادثة أظهرت أن الإرهاب يشكل خطراً داهماً على كافة الحكومات والشعوب، ومن استخدم الإرهاب أداة لتحقيق أهدافه فإن مسؤولية دعم الحركات الإرهابية تقع على عاتقه ويجب محاسبته.

فرنسا أعلنت رسميا موقفها من فلسطين لإيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص الاتصال بين وزيري خارجية إيران وفرنسا: مسألة الإرهاب تمثل تهديدا شاملا ودوليا. نحن كحكومة إيران، استخدمنا دائمًا كل الفرص الممكنة في المحادثات الدبلوماسية الثنائية والأطر المتعددة الأطراف في الحرب ضد الإرهاب.

ووصف الإرهاب بأنه خطر يتطلب تحركا شاملا وبعيدا عن ازدواجية المعايير وقال: في الحديث مع الأطراف الغربية أشرنا إلى أن الإرهاب تهديد شامل وليس هناك إرهاب جيد وإرهاب سيء. وفي محادثتي مع وزيرة الخارجية الفرنسية، دار نقاش حول هذا الأمر وأعلنت الحكومة الفرنسية موقفها رسميًا للجانب الإيراني.

على الغرب أن يتوقف عن تقديم الدعم السياسي والأمني ​​للكيان الصهيوني

وبين كنعاني أنه تم في هذا الاتصال مناقشة القضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك، بما في ذلك فلسطين، وقال: تم الاستماع إلى وجهة نظر الجانب الفرنسي، وشددت إيران على مواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الجرائم الوحشية. لدينا موقف واضح فيما يتعلق بفلسطين. وبعيداً عن المواقف المتخذة، نعتقد أنه لا يوجد أي إجراء عملي يتناسب مع ما يقال.

وأضاف: أولاً، يجب على الغربيين التوقف عن دعم للسياسي والأمني للكيان. كما ينبغي الاستفادة من قدرات الآليات الدولية ومجلس الأمن.

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