رئیسي: تقدم إیران لن یتوقف بالاغتیالات

وقال رئيسي خلال لقاء مع أهالي مدينة زنجان شمال غرب ايران: قد تم توطين العديد من الصناعات، ومنها الصناعة النووية، في بلدنا وانجز العديد من الأعمال وهناك العديد من الأعمال الأخرى قيد التنفيذ.

وأضاف: لقد ظن العدو أنه قادر على تدمير الصناعة النووية في البلاد من خلال اغتيال العلماء، ومن بينهم الشهيد شهرياري (العالم النووي الايراني) ، لكنه لم يستطع. والصناعة النووية الإيرانية سلمية.

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