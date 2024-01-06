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رئیسي: تقدم إیران لن یتوقف بالاغتیالات
قال رئیس الجمهوریة ابراهیم رئیسي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم متقدمة ولديها التكنولوجيا، وقد أصبح وصول البلاد إلى العديد من التقنيات ممكنا بفضل جهود الشباب، وهذا التقدم لن يتوقف بالاغتیالات.
وقال رئيسي خلال لقاء مع أهالي مدينة زنجان شمال غرب ايران: قد تم توطين العديد من الصناعات، ومنها الصناعة النووية، في بلدنا وانجز العديد من الأعمال وهناك العديد من الأعمال الأخرى قيد التنفيذ.
وأضاف: لقد ظن العدو أنه قادر على تدمير الصناعة النووية في البلاد من خلال اغتيال العلماء، ومن بينهم الشهيد شهرياري (العالم النووي الايراني) ، لكنه لم يستطع. والصناعة النووية الإيرانية سلمية.