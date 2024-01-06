ارتفاع حصیلة شهداء الاعتداء الارهابي في کرمان إلى 91 شهیدا

وصرح رئيس منظمة الطوارىء الايرانية "جعفر ميعاد فر" اليوم السبت، أنه من المفترض أن يتم نقل مصاب وهو طفل يبلغ من العمر أربع سنوات الى طهران بواسطة الإسعاف الجوي، مضيفا بأن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى في وحدات العناية المركزة (ICU)وصل الى 25 شخصا في اليومين الماضيين.

وفي اشارة الى أن الفرق الطبية تقوم باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لشفاء المصابين في أسرع وقت ممكن، ذكر ميعاد فر بأنه باستثناء 34 شخصا الذين يرقدون في العناية المركزة، سيتم إخراج بقية المصابين من المستشفى بمجرد تعافيهم.

ووفقا لمنظمة الطوارىء الايرانية فقد ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوب شرق ايران يوم الاربعاء الماضي الى 91 شهيدا وذلك بعد ان استشهد الطفل "طاها شادكام" البالغ من العمر 8 سنوات و"سعيد شهنوازي" البالغ من العمر 60 عاما،بالاضافة الى أن بعض المصابين الذين يعالجون في العناية المركزة حالتهم حرجة.

وعقب هذا الحادث الإرهابي، بلغ عدد الضحايا 368 مابين شهيد وجريح ولا يزال 103 منهم في المستشفى و 34 شخصا منهم في وحدة العناية المركزة.

وبحسب آخر الإحصائيات تم إجراء 111 عملية جراحية لإنقاذ حياة الجرحى.

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق الى روضة الشهداء في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، احدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد الف من مكان ضريح الشهيد سليماني .

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