طهران تکشف المزید عن ملابسات تفجیري کرمان وتعلن القبض على عدد من المشبوهین

وقال وزير الداخلية إن "قوى الأمن الإيرانية عثرت على أدلة جيدة حول أسباب التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم".

وأضاف، "الأوضاع تحت السيطرة وبالتأكيد ستقع الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأمن الإيرانية".

ولفت إلى أنه سيتم دفن 56 جثمانا في "روضة شهداء كرمان"، كما سيتم دفن باقي الجثامين في مسقط رأسهم.

ووقع يوم الاربعاء الماضي ضحايا تفجيران بالقرب من مرقد اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان، حيث أسفر هذا الهجوم عن 84 شهيدا و284 إصابة، أدخل 195 منها إلى المستشفى.

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