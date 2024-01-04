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عبداللهیان: بدأنا الاجراءات الحقوقیة والدولیة بشان التفجیر الارهابي بکرمان
قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، ان وزارة الخارجية وتأسيسا على المعطيات الاولية المتحصلة من المصادر الرسمية، بدأت الاجراءات الحقوقية والدولية العاجلة عن طريق الامم المتحدة بشان الحادث الارهابي الذي وقع امس بكرمان.
وكتب امير عبد اللهيان على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: ان استشهاد عشرات الاشخاص من مواطنينا الاعزاء إثر العملية الارهابية بكرمان في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني، كان مبعث حزن واسى.
واضاف ان وزارة الخارجية ووفقا للمعطيات الاولية التي حصلت عليها من المصادر الرسمية، شرعت بالاجراءات العاجلة القانونية والدولية عن طريق المنظمة الدولية.