رئیسي: الضالعون في جریمة کرمان لن یکونوا في مأمن

وعقب التفجيرين الارهابيين في الطريق الى روضة الشهداء في كرمان يوم الاربعاء، تلقى رئيسي مساء الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي "ألکسندر فوتشيتش" الذي أدان هذا العمل الإرهابي وأعرب عن تعازي وتعاطف حكومة وشعب بلاده مع حكومة وشعب إيران، آملا في تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الرئيس الصربي إلى وقوف بلاده إلى جانب إيران في الحرب ضد الإرهاب، وأكد اهتمام صربيا بتطوير التعاون مع إيران.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، شكر رئيسي حكومة وشعب صربيا على إعرابهم عن تعاطفهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد على معاقبة المتورطين بارتكاب هذه الجريمة ومن يقفون وراءهم.

واكد رئيسي أن هذه الممارسات الجبانة لن تمنع الشعب الإيراني العظيم من تحقيق أهدافه السامية في مواجهة الظلم والجور والتعسف، موضحا أن أي حماية ودعم من أي قوة كانت لن يخلق هامشاً آمناً للعناصر المتورطة في هذه الجريمة.

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