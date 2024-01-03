في خطاب له عقب حادث کرمان الارهابي.. رئیسی: الشعب الایراني سیبقى في المیدان حتى اقتلاع جذور الارهاب

وعزى رئيسي باستشهاد عدد من المواطنين اثر هذه الجريمة الارهابية، كما اوعز الى المسؤولين باتخاذ ما يلزم وعلى وجه العجالة، "لتقليل الم المصابين ومعالجة الجرحى واستتاب الامن والنظم في هذه المحافظة الحافلة بالشهداء".

وشدد الرئيس الايراني عبر بيانه، على انه سيتم الكشف عن القائمين والمنفذين لهذا العمل الجبان من قبل القوات الامنية والامن الداخلي، وسيلقون عقابهم قطعا.

كما خاطب الاعداء بالقول : يتعين على اعداء الشعب الايراني ان يعلموا بان هكذا ممارسات لن تستطيع المساس بالارادة الفولاذية لهذا الشعب في الدفاع عن القيم الاسلامية، بل ستزيده اصرارا واكثر من اي وقت مضى للبقاء في ميدان المواجهة ضد اعداء الجمهورية الاسلامية الشامخة، حتى اقتلاع جذور الارهاب والعنف.

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