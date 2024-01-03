ردا على حادث کرمان الارهابي.. قائد الثورة: على الجناة ان یستعدوا من الان لردّ قاصم وعقاب عادل

ردا على الجريمة الارهابية التي طالت، عصر اليوم الاربعاء، زوار مزار "الشهيد قاسم سليماني" في جنة الشهداء بمحافظة كرمان (جنوبي البلاد)، صدر عن قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، بيان عزاء اكد سماحته فيه، بانه "يتعين على الجناة القاسية قلوبهم ان يستعدوا من الان لتلقي ضربة قطعية مدمرة وعقاب عادل، كما ينبغي لهم ان يعلموا بان افتعال هكذا فاجعة يترتب عليه رد عسير".