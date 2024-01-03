مسؤول امني یؤکد بان الانفجارین في محافظة کرمان وقعا نتیجة لعمل ارهابي

وفي متابعة لاخر المستجدات حول هذا الاحادث الارهابي، فقد صرح المتحدث باسم هيئة الطوارئ الايرانية "بابك يكتابرست"، ان انفجارين رهيبين حدثا في مزار الشهداء (جنة الشهداء) بمحافظة كرمان، تزامنا اقامة مراسم احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق "الحاج قاسم سليماني" اليوم؛ حيث وقع التفجير الاول في منطقة "كنبد جبلية" والثاني "في دركاه قلي بيك" القريب من مسجد صاحب الزمان (عج)؛ مبينا ان كلا الموقعين كانا بالقرب من الزوار المشاركين في مراسم احياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مدير جمعية الهلال الاحمر الايراني لمحافظة كرمان (جنوب البلاد)، انه تم نقل 50 مصابا اثر حادثي الانفجارين اللذيين حدثا في "جنة الشهداء" (اليوم).

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