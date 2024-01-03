حادث انفجار یهز الطریق المؤدي الى جنة الشهداء في محافظة کرمان

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد غادر زوار جنة الشهداء في كرمان الطرق المؤدية الى هذا المزار فور سماع صوت الانفجار المدوي؛ بينا هرعت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

هذا ولم يعلن عن اسباب الانفجار في محيط جنة الشهداء بمحافظة كرمان بعد؛ وعليه سنوافي متابعينا بمزيد من التفاصيل لاحقا.

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