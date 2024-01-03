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حادث انفجار یهز الطریق المؤدي الى جنة الشهداء في محافظة کرمان
أفادت وسائل الإعلام بوقوع حادث انفجار شديد في احد الطرق المؤدية الى "جنة الشهداء" (مزارات الشهداء) في محافظة كرمان (جنوبي البلاد)؛ ما ادى الى اصابة عدد من المارة هناك.
وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد غادر زوار جنة الشهداء في كرمان الطرق المؤدية الى هذا المزار فور سماع صوت الانفجار المدوي؛ بينا هرعت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث.
هذا ولم يعلن عن اسباب الانفجار في محيط جنة الشهداء بمحافظة كرمان بعد؛ وعليه سنوافي متابعينا بمزيد من التفاصيل لاحقا.