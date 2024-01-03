قائد الثورة: مسؤولیة جهاد التبیین تقع الیوم على عاتق منشدي مناقب أهل البیت (ع)

وقال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" الیوم الأربعاء خلال استقباله جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) بمناسبة الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها): من أبرز صفات فاطمة الزهراء عليها السلام هو جهاد التبیین .

وأضاف: أعظم من قام بجهاد التبیین في عصرنا هو الامام الخميني الراحل(رضوان الله تعالى عليه) ولقد فعل الإمام الراحل من خلال جهاد التبیین ما لم يتمكن الآخرون من فعله، ولم يأملوا أن يتمكنوا من القيام به مع أي أجهزة أو برامج أخرى.

وأضاف: لقد أزال الامام الراحل، النظام الملكي القديم الفاسد والمخزي والديكتاتوري والاستبدادي والوراثي وأسس الحكومة الديمقراطية الإسلامية والدينية مع جهاد التبیین.

وأضاف ان منشدي مناقب أهل البيت (ع) هم جزء من القوة الناعمة للمجتمع الإسلامي وعليهم أن يعرفوا واجبهم ملفتا الأقوياء في العالم يستثمرون في الفن والسينما والإعلان باعتبارها قوة ناعمة.

وأضاف: القوة الناعمة أكثر فعالية من القوة الصلبة. فالقوى العالمية مثل أمريكا، على سبيل المثال، تمتلك القنبلة الذرية وجميع أنواع الأسلحة المتطورة، وفي الوقت نفسه تقوم بأهم الاستثمارات في الفن والسينما وهوليوود والإعلان.

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