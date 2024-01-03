وزیر الدفاع الإیراني: قواتنا البحریّة ستکون حاضرة أینما اقتضت الضرورة

وقال العميد "محمد رضا قرائي اشتياني" علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء، ردا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: عداوة الأمريكان لا تنتهي ومستمرة، وهذا على حسابهم. ومن المؤكد أن الإخلال بتوازن المنطقة سيكون لهم تداعیات وإن التضامن القوي ضد السياسات الأمريكية مستمر وسيستمر.

وأكد: إذا ارتكبوا مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية فإنهم سيندلعون التوترت بالمنطقة مما سيضر بهم.

وقال إن تواجدنا في كافة المياه يضمن الأمن ولا نضع لأنفسنا أي قیودحدود، ونحن نراقب التطورات بشكل كامل خاصة في هذا المنطقة الحساسة. والجمهورية الإسلامية بالتأكيد تدعم اليمن وندعمها في كل المجالات، لكنها مستقلة.