عبداللهیان: عملیات الاغتیال التی ینفذها الکیان الصهیوني في دول أخرى تشکل تهدیدا حقیقیا للسلام والأمن

وقدم أميرعبداللهيان، في تغريدة على منصة "إكس" التعازي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية وأعضاء هذه الحركة التحررية والشعب الفلسطيني البطل باستشهاد الشيخ صالح العاروري وبعض رفاقه.

وقال، إن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة تثبت أن الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من أهدافه بعد أسابيع من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والدمار في غزة والضفة الغربية على الرغم من الدعم المباشر من الولايات المتحدة.

وأضاف، إن الممارسات الشريرة التي تقوم بها الآلة الصهيونية الإرهابية في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن وإنذارا خطيرا لأمن دول المنطقة.

endNewsMessage1