عبداللهیان: الرسائل الصهیونیة والأمیرکیة لحماس للتفاوض تظهر بأن المقاومة صنعت انتصارا کبیرا

وأضاف أمير عبداللهيان في كلمة القاها في جامعة طهران أثناء حفل اعطاء لوحات التقدير لرموز المقاومة، ان تحديا كبيرا يلف اليوم الساسة الاميركيين حيث يعتقد البعض منهم ان اميركا قد تخطت الحدود في حرب غزة حين القت بكامل ثقلها خلف عمليات الابادة الصهيونية ضد الفلسطينيين.

وتابع أمير عبداللهيان ان الكيان الصهيوني يجري خلف احلام ، فالصهاينة اعلنوا بأنهم سيقضون بسرعة على حماس لكن هذا الامر لم يتحقق طوال هذه الفترة ، كما قالوا بأنهم سينزعون سلاح حماس عبر عمليات عسكرية جوية وبرية وبحرية لكن هذا لم يحصل ، ثم قالوا بأنهم سيستمرون في عملياتهم لكي يحرروا أسراهم من الانفاق ومستشفيات غزة عبر الطرق العسكرية، لكنهم عجزوا حتى الان عن تحرير حتى اسير صهيوني واحد عبر العمليات العسكرية ، فكل ما خططوا له قد واجه الطريق المسدود والفشل.

وشدد وزير الخارجية الايراني ان ثقافة ومفهوم المقاومة قد ارتبطت اليوم بشكل وثيق مع مصطلح ومفهوم الأمن سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو العالمي.

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