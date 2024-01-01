إیران تحرک مدمرة وسفینة حربیة نحو البحر الأحمر

ودخلت المدمرة البرز في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

ومنذ بداية عام 2009، بدأت مجموعات الجيش الإيراني مهماتها في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.

وفي عام 2019، انضمت المدمرة البرز إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.

وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في بندر عباس عام 1972، وتزن 1550 طناً وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

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