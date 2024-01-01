عبداللهیان: 2024 سیکون عاما حاسما لتقییم معاییر حقوق الإنسان

وقال حسين أميرعبداللهيان، في تغريدة بمناسبة العام الجديد: أتقدم بالتهنئة ببداية العام الجديد لجميع المسيحيين الإيرانيين وإلى الشعوب التي تحتفل بهذه اللحظة ونظرائي.

وأضاف: لقد انتهى عام 2023 بينما أظهرت الإبادة الجماعية وقتل الفلسطينيين على يد الکيان الصهيوني رؤية غامضة للحالة المستقبلية للسلم والأمن الدوليين.

وقال وزير الخارجية الإيراني: لهذا السبب، سيكون عام 2024 عاما حاسما لتقييم معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أمير عبداللهيان: كما أظهرت العلاقات في العام الماضي على الساحة الدولية تعزيز توجه الدول المستقلة نحو التعددية والمشاركة الفعالة في الآليات الإقليمية أو الدولية المتعددة الأطراف.

وتابع: أتمنى للعالم السعادة والرخاء والسلام في العام الجديد.

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