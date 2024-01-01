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المتحدث باسم أنصار الله یلتقی أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني
التقى المتحدث باسم حركة أنصار الله، ورئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، مساء الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في العاصمة طهران.
وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الأمنية في المنطقة.
وأشاد أحمديان بصمود الحكومة والشعب اليمنيين خلال السنوات الصعاب، كما أثنى على إجراءات اليمن الشجاعة لدعم الشعب الفلسطيني في صدّ العدوان والهجمات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.