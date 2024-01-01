المتحدث باسم أنصار الله یلتقی أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني

التقى المتحدث باسم حركة أنصار الله، ورئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، مساء الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، في العاصمة طهران.