معرف الأخبار : ۱۴۳۳۱۶۵
الرئیس الایراني یهنئ لمناسبة راس السنة المیلادیة 2024
بعث الرئيس الايراني "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، رسائل تهنئة على حدة، الى قادة وشعوب الدول المسيحية؛ مهنئا فيها عشية حلول راس السنة الميلادية 2024م، وسائلا الباري تعالى ان يجعل العام الميلادي الجديد عامرا بالسلامة والاستقرار لجميع الشعوب في انحاء العالم.
وكتب رئيسي في رسائل التهنئة الى قادة العالم المسيحي : كما تعلمون، يعاني المجتمع الانساني اليوم من احد اكبر الازمات، اي المجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل بحق المدنيين الابرياء في قطاع غزة.
وتطلع الرئيس الايراني، ان يتم على اعتاب العام 2024 للميلاد، وفي ظل الجهود المشتركة لقادة العالم، اتخاذ اجراء فوري من قبل المحافل الدولية بوقف هذه الجرائم ضد الانسانية، واقتلاع الظلم ونزعات الهيمنة، وارساء السلام والامن المستدامين في ارجاء البسيطة.