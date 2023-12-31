الرئیس الایراني یهنئ لمناسبة راس السنة المیلادیة 2024

وكتب رئيسي في رسائل التهنئة الى قادة العالم المسيحي : كما تعلمون، يعاني المجتمع الانساني اليوم من احد اكبر الازمات، اي المجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل بحق المدنيين الابرياء في قطاع غزة.

وتطلع الرئيس الايراني، ان يتم على اعتاب العام 2024 للميلاد، وفي ظل الجهود المشتركة لقادة العالم، اتخاذ اجراء فوري من قبل المحافل الدولية بوقف هذه الجرائم ضد الانسانية، واقتلاع الظلم ونزعات الهيمنة، وارساء السلام والامن المستدامين في ارجاء البسيطة.

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