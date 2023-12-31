إیران تعلن بدء عملیة إلغاء "الدولرة" في إطار "بریکس"

ستعمل إيران، مثل أعضاء بريكس الآخرين، على إلغاء استخدام الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية داخل المجموعة، وبدأت بالفعل عدة خطوات في هذا الاتجاه.