تدشین محطة وجسر حدودي جدید بین ایران وآذربیجان

وصرح وزيرالطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش"، خلال حفل الافتتاح اليوم السبت، أن الجسر الجديد والمحطة الحدودية يعدان المعبر الرسمي الخامس بين ايران وآذربيجان.

وأضاف، بأن الجسر القديم ذو اتجاه واحد وكان يتسبب بازدحام مروري للشاحنات الخارجة من جمارك آستارا، معتبرا بأن الجسر والمحطة الحدودية الجديدين سيخففان بشكل كبير الاعباء المرورية للشاحنات التجارية والترانزيت، وبواسطهما يتم استكمال الطريق الرئيسي لممر الشمال – الجنوب بالبلاد.

و أشار بذرباش بأن الشحن والنقل البري بين ايران وآذربيجان في سنة 2023 سجل نموا بنسبة 40 بالمئة والشحن السككي 47 بالمئة والترانزيت 50 بالمئة.

وإعتبر وزير الطرق الايراني، أن تحقيق ترانزيت السلع بنسبة نمو 50 بالمئة بين ايران وآذربيجان يعكس الجهود المبذولة لترقية البنى التحتية وطاقة الشحن والنقل، وأن الشاحنات القادمة من آذربيجان بامكانها استغلال ممر الشمال – الجنوب الايراني مرجحا تسجيل الترانزيت مستوى قياسيا في سنة 2024.

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