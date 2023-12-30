مسؤول مصري یرجح تبادل السفراء بین مصر وإیران قریبًا

ولفت، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن تهنئة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يعني أن العلاقات وصلت إلى أعلى مستوى.

وأضاف أنه خلال اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي، ناقش العديد من الأمور من بينها إعادة العلاقات بين البلدين، وكذلك الملفات الإقليمية في غزة والبحر الأحمر.

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