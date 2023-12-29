قاآني: المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بشکلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة

وقال العميد قاآني في كلمة القاها في مراسم على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد حسين بور جعفري ( المرافق الشخصي للفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني" ان (فصائل) المقاومة في المنطقة لها هيكلية مستقلة تناسبها لكل منها ، وان فصائل المقاومة نمت مرحلة تلو أخرى، واليوم فان كافة اركان محور المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار والرأي.

واضاف " خلال الفترة الراهنة فان المقاومة الفلسطينية بدأت خطوتها بتدبيرها، وبرنامج وضعتها بنفسها، ولاول مرة وبسبب الجرائم الواسعة التي اقترفها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المسلم ، اتخذوا تدبيرا بانفسهم ونفذوا جميع اعمالهم وفق برنامجهم وتدبيرهم ، وبأروع صورة.

وخاطب العميد قاآني قادة الكيان الصهيوني قائلا " انكم قمتم باغتيال الشهيد السيد رضي موسوي لأنكم عجزتم عن تسجيل انجاز في ساحة المعركة في غزة ، وان ايران لن تستدرج لمخططاتكم".

وتساءل " ماذا حقق الكيان الصهيوني واميركا منذ بدء الحرب ؟ ان هؤلاء يتفنون فقط في قتل النساء والاطفال الابرياء ".

كما خاطب الاميركيين قائلا " إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة".

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