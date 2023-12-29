قاآني: المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بشکلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة
أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ان المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار والرأي، موضحا ان المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل ولا تتلقى أوامر من أي جهة.
وقال العميد قاآني في كلمة القاها في مراسم على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد حسين بور جعفري ( المرافق الشخصي للفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني" ان (فصائل) المقاومة في المنطقة لها هيكلية مستقلة تناسبها لكل منها ، وان فصائل المقاومة نمت مرحلة تلو أخرى، واليوم فان كافة اركان محور المقاومة في المنطقة هي صاحبة القرار والرأي.
واضاف " خلال الفترة الراهنة فان المقاومة الفلسطينية بدأت خطوتها بتدبيرها، وبرنامج وضعتها بنفسها، ولاول مرة وبسبب الجرائم الواسعة التي اقترفها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المسلم ، اتخذوا تدبيرا بانفسهم ونفذوا جميع اعمالهم وفق برنامجهم وتدبيرهم ، وبأروع صورة.
وخاطب العميد قاآني قادة الكيان الصهيوني قائلا " انكم قمتم باغتيال الشهيد السيد رضي موسوي لأنكم عجزتم عن تسجيل انجاز في ساحة المعركة في غزة ، وان ايران لن تستدرج لمخططاتكم".
وتساءل " ماذا حقق الكيان الصهيوني واميركا منذ بدء الحرب ؟ ان هؤلاء يتفنون فقط في قتل النساء والاطفال الابرياء ".
كما خاطب الاميركيين قائلا " إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة".