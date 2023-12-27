عبداللهیان: تباحثت مع نظیري الارمیني حول دور ایران في السلام والاستقرار بمنطقة القوقاز الجنوبیة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية ايران وارمينيا في يريفان اليوم الاربعاء، حيث هنأ امير عبداللهيان بمناسبة ميلاد السيد المسيح (ع) واقتراب راس السنة الميلادية الجديدة؛ سائلا الباري عز وجل ان يمن على جميع اتباع الديانة المسيحية بمزيد من الرقي والازدهار.

واضاف، ان "ايران تدعم وحدة الاراضي الارمينية ولطالما اقامت علاقات جيدة مع هذا البلد؛ وهي ماضية في تعزيز هذه العلاقات".

وتابع : ان البلدين يتفقان على ضرورة تعميق الاواصر بينهما؛ مثمنا موافقة الحكومة الارمينية على انشاء قنصلية ايرانية في مدينة كابان، ومبينا ان هذه القنصلية قدمت خدمات جيدة للرعايا الايرانيين هناك.

واشار وزير الخارجية الايراني، الى موافقة طهران على افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ارمينيا في مدينة تبريز (بمحافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران)، خلال الاسابيع الاولى من العام الميلادي الجديد؛ وقال : اتطلع الى مشاهدة افتتاح هذه القنصلية بحضور نظيري الارميني.

وعلى صعيد اخر، نوه امير عبداللهيان بالمحادثات الهاتفية بين الرئيس الايراني مع رئيس وزراء ارمينيا، مصرحا، ان هذه الاتصالات افضت الى توافقات جيدة، ونحن في كلا البلدين عازمون على الوفاء بها لكي تدخل مرحلة التنفيذ وبما ينتفع من مصالحها الشعبان الايراني والارميني.

وزير الخارجية الايراني، اعلن في هذا المؤتمر الصحفي ايضا، عن ترحيب ايران لمبادرة ارمينيا في سياق تدعيم ممر الشمال – جنوب، حول بناء تقاطع السلام، وقال: ان موقفنا يتمثل في تعزيز دور ممر الشمال - جنوب.

واستطرد : اننا نحرص على ارساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز الجنوبية من دون تدخل الاجانب.

وعن الحرب على غزة، فقد صرح وزير الخارجية الايراني : بعد مرور 80 يوما على جرائم الابادة الجماعية داخل القطاع، نعلن لامريكا بصوت مدوّ بان لا تستمروا في في تجربتكم الفاشلة، بل اسمحوا لشعب غزة وفلسطين ان يقرر مصيره بنفسه.

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