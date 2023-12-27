قائد الثورة: منهج الحضارة الغربیة تجاه المرأة هو السعي وراء الاستغلال

وفي اجواء المناسبة العطرة لولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) ، التقت هئيات نسائية مختلفة من انحاء البلاد اليوم الاربعاء 27 كانون الاول/ديسمبر بقائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وقال قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء: إن تعاطي الحضارة الغربية مع قضية المرأة البالغة الأهمية والحيوية يتلخص في عاملين هما البحث عن الربح والمتعة.

وصرح سماحته بأن قضية المرأة في الإسلام هي من نقاط قوة الإسلام الذي يتمتع بدعم منطقي وعقلاني قوي في جميع المجالات المتعلقة بالمرأة.

واضاف هناك منهجين تجاه قضية المرأة؛ النهج الغربي الذي بات شائعا في الدول غير الغربية ايضا وهو يعتمد على ما اشرنا اليه سابقا اي البحث عن الربح والمتعة والنهج الاسلامي الذي يقف امام النهج الغربي.

وصرح من الملفت ان النظام الثقافي والحضاري الغربي في هذه القضية لا يقبل النقاش ويهرب من المناقشة.

وقبل عامين في لقاء مداحي أهل البيت (ع)، أشار قائد الثورة الى فوائد ومدى ملاءمة مثل هذه المناسبة واللقاءات لافتا الى ان مثل هذه اللقاءات ستعقد سنويا في مناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء(ع).

ودعا سماحة قائد الثورة الاسلامية السيدات في المجتمعات الاسلامية الى الاقتداء بـ فاطمة الزهراء (س) في كافة المجالات بما فيها ادارة شؤون البيت والنشاط الاجتماعي والسياسي و كذلك في المجالات العلمية.

وفي اشارة الى تقدم المرأة عشرات الاضعاف في مختلف مجالات العلوم والأدب والرياضة والفنون بعد انتصار الثورة الاسلامية عما كانت عليه من قبل الثورة الاسلامية، صرح قائد الثورة الاسلامية، ان هناك نجاحات حققتها المرأة الايرانية وإذا تم تطبيق الإسلام بالكامل فإن هذه النجاحات سوف تتضاعف اكثر فأكثر.

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