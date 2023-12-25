ردا على جریمة اغتیال العمید موسوي.. الحرس الثوري: الکیان الصهیوني الغاصب والوحشي سیدفع ثمن هذه الجریمة قطعا

وجاء في بيان الحرس الثوري الذي صدر عصر اليوم الاثنين : اننا نحيط الشعب الايراني الشريف والبطل، بان "العميد السيد رضي موسوي"، احد المستشارين العسكريين القدامى لدى الحرس، ارتقى شهيدا خلال القصف الصاروخي الذي نفذه الكيان الصهيوني قاتل الاطفال، قبل ساعات من اليوم، على دمشق.

واضاف البيان، ان الشهيد "سيد رضي" كان من رفاق درب "الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني"، ومسؤول وحدة الاسناد لجبهة المقاومة في سوريا.

وبالمناسبة، تقدم الحرس الثوري بالتهاني والعزاء في استشهاد هذا القائد العظيم، من عائلة الشهيد وجميع القادة والمضحين لدى جبهة المقاومة الاسلامية؛ مؤكدا بان الكيان الصهيوني الغاصب والوحشي، سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا، وانه سيتم احاطة الشعب الايراني الابي بمزيد من العلومات لاحقا.

endNewsMessage1