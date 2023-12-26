ردا على اغتیال العمید سید رضي موسوي.. عبداللهیان: على تل أبیب أن تنتظر العد التنازلي القاسي

وكتب أمير عبداللهيان فجر اليوم الثلاثاء على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا): أتقدم بخالص التعازي باستشهاد المستشار الإيراني لمكافحة الإرهاب في سوريا، سيد رضي موسوي، لعائلته الكريمة وشعبي إيران وسوريا.

وأضاف وزير الخارجية: هذا الشهيد الجليل حارب الإرهابيين بشجاعة لسنوات طويلة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة.

واكد أمير عبداللهيان: على تل أبيب أن تنتظر عداً تنازلياً قاسيا.

واستشهد العميد سيد رضي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري ، يوم الاثنين في هجوم صاروخي جوي شنه الكيان الصهيوني على منطقة الزينبية بريف دمشق.

وكان أحد المستشارين القدامى لقوة القدس التابعة للحرس الثوري في سوريا وصديق ورفيق السلاح للحاج قاسم سليماني، وكان ناشطا في مجال الاسناد لمحور المقاومة في سوريا.

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