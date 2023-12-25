ردا على استشهاد العمید السید رضی موسوي.. رئیسي: لا شک بان الکیان الصهیوني سیدفع ثمن هذه الجریمة

وفي بيانه الصادر مساء اليوم الاثنين على خلفية نبأ استشهاد "العميد السيد رضي" اثر القصف الصاروخي الذي نفذه الكيان الصهيوني على دمشق، عزى وهنّأ رئيسي، بالمناسبة، الشعب الايراني ورفاق درب هذا الشهيد لدى حرس الثورة الاسلامية.

واضاف : ان هذا القائد الشجاع الذي كان احد رفاق النضال مع "الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني"، ارتقى شهيدا في حلة مستشاري محور المقاومة الاسلامية، دفاعا عن اضرحة اهل البيت (عليهم السلام) بسوريا، وفي سبيل حراسة المبادئ الاسلامية السامية، وقد تخلدت ذكراه في هذا المسار.

endNewsMessage1