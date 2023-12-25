کنعاني یرد على الاتهامات الأمریکیة بضلوع إیران في استهداف السفن بالبحر الأحمر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "الاتهامات الأمريكية ضد إيران لا أساس ولا قيمة لها".

وشدد على أنها تأتي "لحرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية والتغطية على دعم أمريكا لها"، مؤكدا أن طهران: "ترفض الاتهامات بشأن زعزعة إيران أمن الملاحة الإقليمية وتعتبرها فاقدة لأي أهمية".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالضلوع في هجمات أنصارالله علی سفن البحر الأحمر، ؤن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيرة وصواريخ ومعلومات إستخبارية تکتيکية.

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