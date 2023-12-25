عقد الاجتماع السادس للجنة السیاسیة المشترکة بین ایران والعراق

وفي هذا اللقاء، الذي عقد الاحد في طهران، وصف علي باقري العلاقات الإيرانية العراقية بأنها "مثالية"، وأشاد بثقافة مسيرة الأربعين (اربعينية الامام الحسين عليه السلام) الغنية وصانعة السلام، التي يستضيفها العراق حكومة وشعبا، مؤكدا المسؤولية التاريخية للبلدين لدعم وحدة العالم الإسلامي والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

ودعا النائب السياسي لوزير الخارجية الايراني، في الاشارة الى مجالات التعاون الإقليمي العديدة بين إيران والعراق، إلى الجدية المزدوجة في دفع المشاريع المشتركة وتحقيق مجالات ملموسة للتآزر في المجال الاقتصادي.

من جهته أكد محمد حسين بحر العلوم نائب وزير الخارجية العراقي، في الاشارة الى قدرات التعاون بين البلدين في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي وسوق الطاقة، على ضرورة مواصلة التعاون والحوار بين البلدين بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم أمن المنطقة.

وأكد الجانبان، الدعم للشعب الفلسطيني وغزة، وشددا على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية والدولية لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

كما أكد الطرفان على ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة احتلال الصهاينة لفلسطين المستمر منذ 75 عاما.

وواصل الجانبان مناقشة القضايا الأمنية والقنصلية، وفي الختام تم التأكيد على التنفيذ السريع والكامل للاتفاقيات القائمة.

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