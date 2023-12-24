رئیسي لـبابا الفاتیکان: أتمنى أن نرى عشیة العام الجدید وقفاً فوریاً لقتل ألابریاء في غزة

و بعث الرئيس رئيسي الیوم الاحد، رسالة الى البابا فرنسيس؛ مهنئا اياه وجميع اتباع الطائفة المسيحية بحلول ذكرى ميلاد النبي "عيسى بن مريم" (عليه السلام)، واقتراب راس السنة الميلادية 2024.

وكتب الرئيس الايراني الى بابا الفاتيكان : لقد اصيبت المجتمعات الإنسانية اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الکیان الصهيوني علی قطاع غزة. وللأسف، وبسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، من جانب، ودعم الادارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لهذا الکیان من جانب أخر، شهدنا استشهاد اكثر من 17 الف انسان مظلوم بغزة؛ خاصة النساء والأطفال، على يد الکیان "الإسرائيلي" الغاصب.

وأكد آية الله رئيسي : آمل أن نشهد عشية العام الجديد تحركاً فورياً من المجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم، لأجل وقف المجازر بحق الأبرياء في غزة، كما اتطلع بأن نتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه، وخاصة السيد المسيح (ع).

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