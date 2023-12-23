الخارجیة الایرانیة تستدعی القائم بأعمال السفارة الروسیة في طهران

وفي تفاصيل الخبر فقد تم مساء اليوم السبت، استدعاء القائم بالأعمال الروسي في طهران، في غياب السفير ، من قبل مساعد المدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية، وابلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة على الدعم المتكرر لروسيا إلى ما ورد في بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتم تسليمه إخطارا ومذكرة احتجاج.

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