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الخارجیة الایرانیة تستدعی القائم بأعمال السفارة الروسیة في طهران
استدعت الخارجية الايرانية القائم بأعمال السفارة الروسية في طهران وبلغته احتجاجها الشديد على تكرار دعم روسيا لادعاءات الامارات حول سيادتها على الجزر الثلاث، بوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى في الخليج الفارسي .
وفي تفاصيل الخبر فقد تم مساء اليوم السبت، استدعاء القائم بالأعمال الروسي في طهران، في غياب السفير ، من قبل مساعد المدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية، وابلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة على الدعم المتكرر لروسيا إلى ما ورد في بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي الروسي بالمغرب من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتم تسليمه إخطارا ومذكرة احتجاج.