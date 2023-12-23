قائد الثورة: احداث غزة کشفت القناع عن الوجه المزیف للحضارة الغربیة

واعتبر قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم السبت، حشدا غفيرا من اهلي محافظتي خوزستان وكرمان في حسينة الامام الخميني (ره) في طهران، ان أميركا متواطئة مع الكيان الصهيوني في قصف النساء والأطفال والشيوخ والعزل في فلسطين وقال : ان الانتصار الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو أنه فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم المزيفة بشأن حقوق الإنسان.

كما لفت سماحته في جانب اخر من كلمته الى ان الانتخابات تحول دون الدكتاتورية والفوضى وانفلات الأمن واضاف : الانتخابات هي أساس التغيير، البعض يتحدث التغيير ولكنه يتجاهل عمليا الشيء الذي هو المقدمة الأكيدة للتغيير وهي الانتخابات.

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