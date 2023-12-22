Iranian Labour News Agency

| 12:55   
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معرف الأخبار : ۱۴۳۰۳۹۵
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محسن رضائي لروسیا: الجزر الایرانیة الثلاث لیست شبه جزیرة القرم

أكد رئيس المجلس الاعلى للتنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية"محسن رضائي " على أنه لا ينبغي ان تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بوحدة الأراضي الإيرانية ،لافتا الى ان الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.

محسن رضائي لروسیا: الجزر الایرانیة الثلاث لیست شبه جزیرة القرم

وكتب محسن رضائي في حسابه علی موقع "اکس" (تویتر السابق) اليوم الجمعة :"لقد قلنا مرات عديدة أن الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى، تنب الصغرى ، ابوموسى) غير قابلة للتفاوض".

وتابع في تدوينته: " إن استمرار الطمع الإماراتي ليس في مصلحتهم وله عواقب، ولا ينبغي أن تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بسلامة أراضي إيران."

واضاف: الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.

 

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