معرف الأخبار : ۱۴۳۰۳۹۵
محسن رضائي لروسیا: الجزر الایرانیة الثلاث لیست شبه جزیرة القرم
أكد رئيس المجلس الاعلى للتنسيق بين رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية"محسن رضائي " على أنه لا ينبغي ان تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بوحدة الأراضي الإيرانية ،لافتا الى ان الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.
وكتب محسن رضائي في حسابه علی موقع "اکس" (تویتر السابق) اليوم الجمعة :"لقد قلنا مرات عديدة أن الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى، تنب الصغرى ، ابوموسى) غير قابلة للتفاوض".
وتابع في تدوينته: " إن استمرار الطمع الإماراتي ليس في مصلحتهم وله عواقب، ولا ينبغي أن تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بسلامة أراضي إيران."
واضاف: الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.