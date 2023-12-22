محسن رضائي لروسیا: الجزر الایرانیة الثلاث لیست شبه جزیرة القرم

وكتب محسن رضائي في حسابه علی موقع "اکس" (تویتر السابق) اليوم الجمعة :"لقد قلنا مرات عديدة أن الجزر الايرانية الثلاث (تنب الكبرى، تنب الصغرى ، ابوموسى) غير قابلة للتفاوض".

وتابع في تدوينته: " إن استمرار الطمع الإماراتي ليس في مصلحتهم وله عواقب، ولا ينبغي أن تتكرر تدخلات روسيا غير الودية فيما يتعلق بسلامة أراضي إيران."

واضاف: الجزر الايرانية الثلاث ليست شبه جزيرة القرم.

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