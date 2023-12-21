إیران تدین وترفض البیان الختامی لمنتدى الروسی العربی بشأن الجزر الثلاث

وأكد كنعاني في بيان رسمي: جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي إيرانية وواقعة في مياه إيران وتابعة لإيران إلى الأبد وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف كنعاني: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر مسألة وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض وترفض أي مطالبة من أي جهة بهذا الشأن ولن تحيد عن سيادتها وحقوقها الإقليمية بأي شكل من الأشكال.

وتأكيداً على سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وضرورة احترام مبدأ حسن الجوار، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من جميع جيرانها الشماليين والجنوبيين، الأخذ في الاعتبار الإمكانات الفعلية والمحتملة المتاحة على المستويين الثنائي والإقليمي، في اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات وتجنب إطلاق وتكرار بعض الادعاءات المرفوضة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الحفاظ على سلامة أراضيها.

وشدد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربي الروسي والذي استضافه المغرب، الأربعاء، على ضرورة ضمان حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، رافضاً في الوقت نفسه “أي تبرير للحرب الدائرة في قطاع غزة”، والتي خلّفت آلاف الضحايا إضافة إلى أزمة إنسانية متفاقمة.

وأعرب البيان الختامي لمنتدى العربي الروسي في نسخته السادسة، عن رفضه وإدانة “الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج والممرات المائية الأخرى”.

كما ندد البيان الختامي بشدة بـ”الحرب العدوانية الإسرائيلية” على الفلسطينيين في غزة، رافضاً “أي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك الدفاع عن النفس”.

وفي الشأن الإيراني أكد البيان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

واستذكر وزراء خارجية روسيا والجامعة العربية البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الصادر في 7 يوليو 2023، والتأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقاً المبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء المحكمة العدل الدولية إذا اتفقت الأطراف على ذلك.

وانطلقت أعمال المنتدى العربي الروسي في نسخته السادسة بمدينة مراكش المغربية، الأربعاء، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزراء خارجية عرب، إضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي.

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