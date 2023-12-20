طهران تستدعی السفیر الالماني لدیها

ونوّه هذا المسؤول، بان ايران احتضنت على مدى قرون متتالية اتباع الاديان السماوية المختلفة ووفرت ملاذا آمنا لهم؛ وخلافا لبعض الدول التي لديها سجل اسود في اضطهاد وقتل ممنهج لليهود، تتميّز ايران بسجلّها اللامع في تعزيز مبدأ التعايش السلمي، وذلك انطلاقا من تاكيد الدين الاسلامي المبين الذي يولي احتراما كثيرا الى اتباع الديانات السماوية والثقافة الايرانية.

واضاف : اننا ننصح المانيا، بدل توجيه الاتهامات وتحقيق مآرب الكيان الصهيوني في افتعال التوترات لتعويض خسائره الاخيرة، ان تحذر الوقوع في شراك التيارات المخربة.

من جانبه، اكد السفير الالماني لدى ايران، بانه سينقل هذا الاحتجاج الى عاصمة بلاده فورا.

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