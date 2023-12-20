هنیة: المقاومة مازالت صامدة وقویة بعد مرور 75 یوما من جرائم الکیان الصهیوني

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبد اللهيان " رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة.

وفي هذا اللقاء، اشار هنية الى ان مما لا شك فيه ان العدوان العسكري غير المسبوق للكيان الصهيوني يشهد توسيع الحملات الجوية والبحرية والبرية على اهل غزة.

وتابع هنية بأن الكيان الصهيوني وحلفائه ظنوا أنهم قادرون على تدمير المقاومة بهذه الطريقة وإجبارها على رفع الراية البيضاء والاستسلام ، لكن بعد 75 يوما من الجرائم والابادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها ويرتكبها هذا الكيان فما زالت المقاومة صامدة وقوية في الميدان وألحقت خسائر فادحة به.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن الشعب الفلسطيني قد اظهر مقاومة فريدة من نوعها ومازال يواصل السير على نهج المقاومة ويدعمها حتى دحر الكيان الصهيوني وهزيمته، على الرغم من التضحيات التي قدمها ومن المشاكل التي يواجهها في ظل هذه الظروف.موضحا بأن هذا الشعب دفع ثمنا باهظا لهذه القضية من استشهاد وجرح الالاف من ابنائه الذين هم معظمهم من النساء والاطفال ،بالاضافة الى تدمير الاف المنازل والبنية التحتية من مستشفيات ومنع وصول المساعدات الانسانية الى غزة.

كما شكر هنية وزير الخارجية أمير عبداللهيان على متابعته تطورات الأحداث في غزة ،وقال: هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها أمير عبداللهيان الى الدوحة خلال هذه الحرب، وهذه الزيارات تأتي في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وافاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انه في هذا اللقاء تم مناقشة آخر تطورات الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على أهل غزة ومستوى المقاومة الميدانية والإجراءات الإنسانية و السياسية في هذا الشأن.

وأضاف بأن امير عبد اللهيان تحدث عن آخر الاتصالات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحا بأنها لقاءات مهمة وتدعم القضية الفلسطينية.

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الثلاثاء، الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين واستعراض أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

endNewsMessage1