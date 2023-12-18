مساعد وزیر الخارجیة الایراني یغادر بکین متوجها الى طوکیو

ومن المقرر أن يلتقي باقري الذي يزور اليابان تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الياباني، وزيرة خارجية اليابان " يوكو كاميكاوا" وكبير مساعديها للشؤون السياسية "فوناكوشي"، للبحث معهما حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني " حسين أمير عبد اللهيان " قد التقى الاربعاء الماضي في جنيف نظيرته اليابانية على هامش الاجتماع الدولي الثاني للاجئين، وناقش معها العلاقات الثنائية والأوضاع الجارية في غزة، فيما دعت الوزيرة اليابانية الى زيادة بذل الجهود الايرانية للسيطرة على الاوضاع في المنطقة.

الجدير بالذكر أن " باقري " كان قد زار بكين للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين والسعودية.

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