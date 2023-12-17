عبداللهیان: فلسطین الفائز الحقیقي في میدان الحرب غیر المتکافئ

وكتب أميرعبد اللهيان اليوم الأحد في الفضاء الافتراضي انه وبعد مرور 70 يوما، لم يتم تدمير حماس ،لم يتم نزع سلاح المقاومة، لم يتم إطلاق سراح الأسرى العسكريين الصهاينة عبر الحرب، ولم تنجح خطة التهجير القسري لسكان غزة.

كما صرح وزير الخارجية ايضا،انه و على الرغم من استمرار جرائم الحرب المرتكبة بحق النساء والأطفال، فإن فلسطين هي الآن الفائز الحقيقي و النهائي في ميدان الحرب غير المتكافئ.

واضاف امير عبد اللهيان بان السلطات الصهيونية تواصل ارتكاب جرائم أبشع من تلك التي ارتكبها تنظيم داعش لتحقق مكاسب وإنجازات معينة وتكون قادرة على تعويض فشلها التاريخي المخزي.

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