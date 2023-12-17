امیر عبد اللهیان یلتقي أمیر الکویت الجدید

وقد التقى مساء اليوم الأحد 17 كانون الاول / ديسمبر وزير الخارجية الايراني بأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الاحمد الصباح مقدما له ولحكومة وشعب الكويت التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح التعازي والمواساة نيابة عن رئيس الجمهورية آية الله رئيسي وعن الشعب الايراني.

كما هنأ أمير عبد اللهيان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بانتخابه أميرا جديدا للكويت، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا البلد مشيرا الى العلاقات الايرانية-الكويتية الجيدة ومعربا عن أمله في أن تشهد توسعا وتوفيقا اكثر في العهد الجديد.

وبدوره شكر امير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعازيها ومواساتها ، طالبا ابلاغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني ، مؤكدا على اهتمامه في تعزيز العلاقات الايرانية-الكويتية وموكلا مهمة ذلك الى وزير الخارجية الكويتي وأعضاء آخرين في الحكومة الكويتية .

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة امير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الصباح" يوم امس السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

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