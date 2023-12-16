الرئیس الایراني یعزي بوفاة أمیر الکویت

وبعث السيد إبراهيم رئيسي برقية إلى أمير الکويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد يعزي فيها بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لذويه.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي، قد أعلن السبت وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح عن عمر ناهز 86 عاما.

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